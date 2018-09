Il giorno di Papa Francesco, centomila fedeli a Palermo per il Santo Padre | DIRETTA

L'attesa è finita: oggi è il giorno di Papa Francesco. Palermo si è preparata fin nei minimi dettagli (e non senza polemiche) per accogliere - dopo otto anni - il Capo della Chiesa Cattolica. Una visita per rendere omaggio al martire beato don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 25 anni fa. Sua Santità toccherà il suolo palermitano poco prima delle 11, quando l'elicottero partito da Piazza Armerina arriverà al porto. Saranno circa 100 mila i fedeli secondo le previsioni che assisteranno alla funzione eucaristica al Foro Italico. Quindi il pranzo alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Subito dopo tappa a Brancaccio, con la visita alla Parrocchia San Gaetano, la sosta al luogo dell’uccisione di padre Pino Puglisi e l'incontro con la famiglia del Beato. Nel primo pomeriggio l'incontro con il clero, i religiosi e i seminaristi in Cattedrale e infine l'abbraccio coi giovani al Politeama.

LA DIRETTA

ORE 9.15 - "Sono contento di trovarmi in mezzo a voi. E' bello il sole della Sicilia". Così Papa Francesco ha iniziato il suo discorso durante l'incontro con i fedeli a Piazza Armerina. "Non sono poche le piaghe che vi affliggono - ha detto Sua Santità -. Esse hanno un nome: sottosviluppo sociale e culturale; sfruttamento dei lavoratori e mancanza di dignitosa occupazione per i giovani; migrazione di interi nuclei familiari; usura; alcolismo e altre dipendenze; gioco d'azzardo; sfilacciamento dei legami familiari. Di fronte a tanta sofferenza la comunità ecclesiale può apparire, a volte, spaesata e stanca; a volte invece, grazie a Dio, è vivace e profetica, mentre ricerca nuovi modi di annunciare e offrire misericordia soprattutto ai fratelli caduti nella disaffezione, nella diffidenza, nella crisi della fede. Se vogliamo dare concretezza alla nostra fede, dobbiamo imparare a riconoscere in queste sofferenze umane le stesse piaghe del Signore". Il Pontefice ha poi dedicato alcune parole a padre Pino Puglisi: "Sono atteso a Palermo, dove faremo memoria grata del sacerdote martire Pino Puglisi. Ho saputo che, venticinque anni fa, appena un mese prima della sua uccisione, egli trascorse alcuni giorni qui, a Piazza Armerina. Era venuto per incontrare i seminaristi, suoi alunni al Seminario maggiore di Palermo. Un passaggio profetico, io credo! Una consegna, non solo ai sacerdoti, ma a tutti i fedeli di questa diocesi: per amore di Gesù, servire i fratelli fino alla fine!".

Ore 9.00 - A Palermo sono già migliaia i fedeli in fila in attesa di passare i controlli serrati al varco di via Lincoln che porta a uno degli accesi del Foro Italico dove Papa Francesco alle 11,15 celebrerà la messa. Tantissimi "Papaboys", famiglie, enorme il flusso di persone e si allungano i tempi per arrivare sul prato dove è stato allestito il palco con l'altare.

Ore 8.30 - Papa Francesco è arrivato a Piazza Armerina, nell'ennese, prima tappa della sua giornata in Sicilia. Il suo elicottero è atterrato nel campo sportivo "San Ippolito", dopo lo scalo tecnico all'aeroporto di Sigonella. Il Pontefice è stato accolto dal vescovo Rosario Gisana, dal prefetto di Enna Maria Antonietta Cerniglia, e dal sindaco della città Nino Cammarata. A piazza Europa l'incontro con i fedeli.