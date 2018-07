"Il Papa al Foro Italico è gratis": la Curia denuncia falsi venditori di biglietti

Dopo la notizia in merito alla vendita ad opera di ignoti di pass per assistere alla Santa Messa che Papa Francesco presiederà il prossimo 15 settembre al Foro Italico, in occasione del venticinquesimo anniversario del martirio del Beato padre Pino Puglisi, la Curia ha denunciato il fatto alle autorità competenti. La segnalazione del tentativo di truffa è giunta da parte di alcuni fedeli che hanno allertato la segretaria organizzativa che cura l’importante evento.

"I pass di accesso al prato del Foro Italico – precisano gli organizzatori – sono assolutamente gratuiti, come è già stato pubblicato sul sito ufficiale dell’evento come anche su quello dell’Arcidiocesi. I permessi saranno distribuiti dalla Segreteria organizzativa, secondo i criteri che saranno comunicati tramite i canali ufficiali dell’Arcidiocesi".

Non si tratta di un episodio isolato. "Nei giorni scorsi - spiegano - è stata lanciata su alcuni social una campagna di raccolta fondi con l’indicazione dell’iban di un conto corrente del tutto estraneo all’Arcidiocesi di Palermo, per una raccolta in favore di presunti lavori di sistemazione della chiesa di San Gaetano a Brancaccio, dove il Beato Puglisi, operò fino alla morte, per mano mafiosa. Anche in questo caso la Curia ha prontamente smentito il fatto, ed ha invitato i fedeli ad adoperare la necessaria prudenza e cautela, segnalando ogni tentativo di truffa alle autorità competenti. Eventuali donazioni – spiegano gli organizzatori – possono essere effettuate tramite il sito ufficiale dell’evento: www.papafrancescoapalermo.it o recandosi personalmente presso gli uffici della Curia".