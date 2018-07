"Biglietti a 15 euro per la messa del Papa al Foro Italico", segnalata truffa

Si presentava come un uomo della Curia e vendeva biglietti per assistere alla messa al Foro Italico per la visita del Papa del prossimo 15 settembre. Il costo era fissato a 15 euro, peccato però che l'evento sia pubblico e gratuito. Alcuni fedeli hanno segnalato il fatto alla Curia, che si è rivolta alla polizia. Le indagini sono in corso per risalire all'identità del truffatore.

Intanto sul sito papafrancescoapalermo.it campeggia un post in cui si sottolinea che "I pass di accesso al prato del Foro italico per assistere alla celebrazione eucaristica che il Santo Padre Francesco presiederà il prossimo 15 settembre, in occasione della visita pastorale a Palermo, sono assolutamente gratuiti. I permessi saranno concessi dalla segreteria organizzativa, secondo i criteri che saranno comunicati tramite i canali di informazione della Curia Arcivescovile".