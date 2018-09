A Brancaccio applausi per Papa Francesco e fischi per il Sindaco Orlando| VIDEO

Il primo cittadino ha accolto Papa Francesco, che ha visitato i luoghi in cui ha vissuto ed è stato ucciso Padre Puglisi. I tanti cittadini che attendevano il Pontefice non hanno però visto di buon grado la sua presenza. "Vai via..." l'urlo della folla