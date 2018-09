Palermo in fermento per Papa Francesco: palco in costruzione e 500 pullman prenotati

Proseguono i preparativi in città per l'arrivo di Papa Francesco. Il Pontefice è atteso per il 15 settembre, in occasione del venticinquesimo anniversario del martirio di padre Pino Puglisi (il giorno prima è attso il premier Conte ndr). Alle 11,45 celebrerà la messa al Foro Italico e gli operai stanno montando il palco. Complessivamente si stanno alternando circa 200 persone tra operai e tecnici di numerose ditte, quasi tutte palermitane.

La giornata del Santo Padre proseguirà con il pranzo alla Missione “Speranza e carità” fondata dal missionario laico Biagio Conte. Il Pontefice farà tappa anche a Brancaccio, dove padre Puglisi viveva e dove venne ucciso. Ad attenderlo ci saranno i familiari e gli operatori del centro d'accoglienza Padre Nostro, fondato Don Puglisi nel 1991. "E' un orgoglio, una grande emozione, un piacere - dice il fratello minore di padre Puglisi, Francesco -. Spero ci sia il tempo di scambiare qualche parola col Papa. Il programma è fitto. Ha tantissimi appuntamenti".

E oltre 500 pullman sono già stati prenotati per portare a Palermo i fedeli dalla Calabria e dalle diverse province siciliane. "Assisteranno alla messa - dice don Salvo Priola, chiamato dall'arcivescovo Corrado Lorefice a coordinare la visita di Papa Francesco - Al momento sono questi accreditati con pass, ma poi ce ne saranno tanti altri che arriveranno per stare nella zona libera. A Palermo ci saranno inoltre i 200 seminaristi perché quest'anno ricorre il 40esimo anniversario del dialogo dei seminaristi di Sicilia e quindi incontreranno il Pontefice in Cattedrale, assieme alla comunità ecclesiale - aggiunge - . E ancora oltre 200 coristi con gli strumenti musicali provenienti dai cori parrocchiali della diocesi saranno coordinati dal maestro Mauro Visconti: provano già da qualche mese e riproporranno i canti eseguiti in occasione della Beatificazione di padre Pino Puglisi. Per loro è riservato un palco a parte di fronte a quello del Papa. Stiamo lavorando con passione e con entusiasmo - prosegue - e stiamo vivendo una straordinaria esperienza di condivisione, comunione e corresponsabilità con tutte le nostre risorse in campo. Di solito si va a compartimenti stagni mentre la bellezza di queste occasioni è che capacità e competenze di tutti diventano un'orchestra. E questo è certamente il frutto della presenza del nostro Papa". La messa del 15 settembre di solito dedicata alla memoria dell'Addolorata proprio per l'occasione dell'anniversario e della visita del Papa sarà dedicata alla memoria del Beato padre Pino Puglisi.

