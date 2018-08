Papa Francesco a pranzo con i poveri di Palermo: Biagio Conte padrone di casa

L'arcivescovo, Corrado Lorefice, e una delegazione della gendarmeria vaticana sono stati in visita nei locali della missione 'Speranza e carità" del missionario laico Biagio Conte per un sopralluogo nella chiesa dove è previsto che Papa Francesco, durante la sua visita nel capoluogo siciliano a metà settembre, si rechi per pranzare con i poveri. L'arcivescovo è stato accolto con sorpresa dai bambini che proprio stamattina sono stati i protagonisti di una iniziativa di solidarietà con tutti i migranti stranieri, organizzata dalla missione.

Oggi nella chiesa "Casa di Preghiera per tutti i popoli" - all'interno della struttura - è "spuntata" una barca di cartone con bambini di vari Paesi con gli sguardi un po' tristi che hanno chiesto cibo e acqua. Una sorta di recita dal forte valore simbolico. Accanto a loro Biagio Conte, che ha affermato: "Ospitiamoli". Salendo sull'imbarcazione il missionario palermitano ha aggiunto: "Dobbiamo comprendere che siamo tutti nella stessa barca anche noi italiani ed europei. Siamo tutti bisognosi di aiuto". Un bimbo a quel punto ha consegnato un mappamondo di carta colorato raffigurante tanti bambini di vari Paesi che si tengono per mano in un grande girotondo.

"Facciamo nostra la frase di Papa Francesco - ha detto Biagio Conte - Non muri ma porti. Non chiudiamo il cuore a chi ci porge la mano e ci chiede aiuto. Ricordiamoci che siamo tutti stranieri in terra straniera". I bambini hanno quindi intonato un canto dal titolo "Dieci, cento, mille voci" con la strofa: "Africani, europei, americani, asiatici, come sarebbe bello essere tutti amici, vivere in armonia, giocare tutti insieme, ridere in compagnia; allora diamoci la mano cantiamo insieme e formiamo un coro di dieci, cento, mille voci". Infine due bambini hanno portato uno striscione con scritto: "Insieme per costruire un mondo migliore". E' stato il secondo appuntamento in comunione con Papa Francesco che si recherà in visita pastorale nella missione di Biagio Conte per condividere il pranzo con gli ultimi.