Pranzo a chilometro zero per il Papa: in tavola pane, olio e caponata

Un pranzo leggero con prodotti a km zero. Fervono i preparativi alla missione Speranza e Carità in vista dell'arrivo sabato di Papa Francesco. Nel centro fondato dal missionario laico Biagio Conte e che da anni accoglie chi è in difficoltà, il Pontefice pranzerà proprio con gli ultimi. Insieme agli ospiti della Missione, ai volontari e ai benefattori che ogni giorno aiutano a dare una risposta alle situazioni di emergenza e povertà della città, ci sarà anche una rappresentanza di detenuti e immigrati. Centocinquanta persone siederanno nel refettorio, ma all'appuntamento con Bergoglio potranno partecipare complessivamente circa 1500 persone, tutte munite di apposito pass.

Nella Cittadella del povero e della speranza, fondata nel 2002 e che accoglie soprattutto immigrati, oggi ci sono 800 ospiti. "c'è un clima festoso e di grande accoglienza - spiegano all'Adnkronos i volontari -. Si vive una grande trepidazione, la visita del Papa è il riconoscimento dell'opera e del percorso portato avanti in questi anni. La presenza del Pontefice ci rafforza nella fede ed è una svolta per l'intera città".

Nll'attesa dell'arrivo, però, non si perde un minuto. Il menù del pranzo è già stato messo a punto. Semplice, leggero e realizzato con prodotti coltivati dalla missione. Si comincia con gli antipasti: fettina di pane con olio, olive condite, tocchetti di formaggio e caponata. A seguire insalata di riso e cous cous e come secondo petto di pollo panato alla siciliana e insalata mista. Immancabili i dolci omaggio ai sapori di Sicilia: sorbetto di limone e pasticcini e cannolicchi.

A prepararlo saranno circa 26 persone tra volontari e ospiti di tutte e tre le strutture della Missione, che oltre alla Cittadella del povero e della speranza dove alle 13.30 è previsto l'arrivo del Pontefice comprende anche il centro di via Garibaldi che ospita un centinaio di donne e bambini e quello di via Archirafi che dà sostegno agli uomini, il 90 per cento dei quali italiani. All'arrivo di Papa Francesco i tavoli saranno già pronti: sopra i vassoi con le portate. I tempi saranno stretti, alle 15 il Pontefice è atteso alla parrocchia di San Gaetano a Brancaccio ma se lo vorrà Bergoglio potrà riposare qualche minuto nella Cittadella del povero e della Speranza. "Stiamo preparando uno spazio per lui". Come sarà la stanza? "E' ancora tutto in divenire" spiegano dalla missione mentre attorno è un via vai di volontari per mettere a punto ogni piccolo particolare.

