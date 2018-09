Arriva la Papamobile di Bergoglio, città blindata: transenne antisfondamento e metal detector

Palermo blindata per la visita di Bergoglio. Il Pontefice sabato sarà in città in occasione del 25esimo anniversario del martirio del beato Pino Puglisi. Saranno sistemate transenne antisfondamento per un totale di 17 chilometri lineari. Per rendere più sicura la visita del Papa verranno installati anche 350 new jerseys antiterrorismo. A meno di due giorni dal grande evento, Palermo scalda i motori.

I luoghi e i percorsi di maggiore criticità, spiegano dalla Prefettura, saranno delimitati con transenne antisfondamento, che prevedono anche la predisposizione di varchi di accesso per mirati controlli con metal detector delle persone che vorranno avervi accesso. Lungo gli itinerari non transennati, invece, saranno impegnati nuclei di vigilanza territoriali e posti di viabilità assistita a cura della polizia municipale.

Le aree interessate dal transito del corteo papale sono state divise in tre zone di massima sicurezza (Foro Italico, Cattedrale e Piazza Politeama) e quattro operative comprensive degli spostamenti del corteo (che avverranno con Papamobile o in autovettura protetta) e degli impegni di natura privata. Ad assicurare la sicurezza sarà anche un sistema di videosorveglianza che rimanderà presso la Sala operativa della Questura le immagini dei punti più salienti dei percorsi papali e dei siti interessati dagli incontri del Pontefice.

"Il sistema integrato di telecamere - spiega la Prefettura - sarà rafforzato anche da un sistema elivideo installato su un elicottero della polizia di Stato e di un drone che riprenderà dal mare la cerimonia religiosa al Foro Italico. Il sistema di visione sarà gestito nella sala grandi eventi della Questura dove converranno tutti i rappresentanti delle forze di polizia e degli enti deputati a fornire servizi e apporti in termini di sicurezza all'evento".



(Adnkronos)