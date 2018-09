C'è il Papa, Palermo città dei fiori: tappeto di ortensie bianche, plumbaco e gerbere

Un tappeto di ortensie bianche, ornate da plumbaco azzurro e gerbere gialle. E' l'allestimento floreale che accoglierà il Papa in piazza Castelnuovo per l'incontro con i giovani in programma sabato pomeriggio. A realizzarlo 10 fioristi del capoluogo siciliano associati a Assofioristi - Confesercenti Sicilia che hanno voluto fare il loro omaggio al Santo Padre e ai tanti giovani che si riuniranno alle 17 nel cuore della città per ascoltare le parole di Bergoglio e porre a lui dubbi e speranze. "I tre colori scelti - dice Ignazio Ferrante, presidente di Assofioristi - sono colori di speranza, fede e gioia".

"In particolare, il plumbaco, detto anche gelsomino azzurro, con i suoi piccoli petali - spiega - è il fiore che abbiamo voluto scegliere per simboleggiare i giovani e la loro capacità di essere accoglienti e aperti al dialogo. Ai giovani Papa Francesco guarda con grande speranza e a loro si è sempre dedicato il Beato Padre Pino Puglisi. L'allestimento del palco vuole essere un omaggio anche alla sua memoria e al suo impegno".

Al lavoro, diciotto fioristi palermitani. "Abbiamo voluto contribuire con le nostre competenze a un momento importante per Palermo e i suoi cittadini", conclude Ferrante.

(Adnkronos)