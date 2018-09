Politeama off limits: traffico rivoluzionato per l'arrivo del Papa

Traffico rivoluzionato al Politeama da ieri sera in vista della visita di Papa Francesco. Per consentire agli operai di montare il palco, la polizia municipale ha chiuso l’accesso da via Libertà. Niente auto e moto anche in via Ruggero Settimo sino all’incrocio con via Mariano Stabile.

Per fare defluire il traffico è stato istituito il doppio senso in via Turati: gli automobilisti possono poi svoltare a destra, nel tratto di via Isidoro La Lumia alle spalle del teatro, per immettersi in via Amari. Si può anche girare a destra in via Dante. Opzioni che però da venerdì mattina non saranno più possibili perché tutta l’area sarà blindata.

Si tratta sono di una parte della lunga lista di provvedimenti adottati, sul fronte della circolazione, in occasione della visita del Santo Padre. Una rivoluzione che coinvolge grande parte della città. Il Comune ribadisce poi l'invito a "un uso estremamente moderato" delle auto private "privilegiando l'uso del mezzo pubblico".

