Il Papa a Palermo, come cambia il percorso degli autobus: 5 le navette gratuite

Come disposto dall’Amministrazione Comunale, l'Amat comunica che, soltanto per la giornata del 15 settembre 2018 in occasione della visita Pastorale di S.S. Papa Francesco a Palermo il biglietto ordinario di 1,40 euro avrà validità per l’intera giornata su tutta la rete TPL AMAT, fatta eccezione per i seguenti collegamenti:

Parcheggio Basile – Stazione Centrale

Parcheggio Basile – Politeama

Parcheggio Emiri – Piazza S. Domenico

Parcheggio Emiri – Politeama

Terminale Tram/Bus Roccella – Stazione Centrale

I suddetti collegamenti saranno a titolo gratuito e sono sottoelencati i relativi percorsi:

NAVETTA PARCHEGGIO BASILE – STAZIONE CENTRALE

PARCHEGGIO BASILE (Cap.) –Via E. Basile – inversione di marcia al varco a monte del parcheggio Basile – Via E. Basile – a sx immissione corsia preferenziale contromano altezza via Solarino – uscita corsia e prosecuzione su via E. Basile carreggiata di sx – C.so Tukory – V. Arcoleo – V. Marino – V. Pisacane – a dx V. Marinuzzi – V. Errante – a sx V. Oreto – STAZIONE CENTRALE (inversione di marcia prima della P.zza centrale e fermata in corrispondenza di P.zza G. Cesare angolo V. Maqueda) – C.so Tukory – Immissione corsia contromanoV. Basile – V. Basile V. E. Basile – PARCHEGGIO BASILE (Cap.)

N.B. Dalle ore 12.00 alle 15.00 tutti i bus della suddetta navetta si attesteranno direttamente prima di P.zza Sant’Antonino nel tratto di strada compreso tra via Roma e via Maqueda.

Fascia oraria servizio mattinale 05.30 – 15.00

NAVETTA PARCHEGGIO BASILE – POLITEAMA

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 il percorso verrà modificato per consentire il collegamento parcheggio Basile – Politeama (via DANTE):

PARCHEGGIO BASILE (Cap.) – Via E. Basile – carreggiata laterale valle V.le Reg. Siciliana – immissione carreggiata centrale prima di C.so Calatafimi – uscita carreggiata laterale valle dopo V. Pitrè – a dx V. Cosimo Aleo – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – V. Dante (fermata prima di P.zza Virgilio)– inversione di marcia P.ZZA VIRGILIO (Cap. di transito) – V. Dante – P.zza P.pe Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a dx V. Imera – a sx V. Colonna Rotta – a dx C.so A. Amedeo – a dx C.so Calatafimi – P.zza Indipendenza – a dx C.so Re Ruggero – V. Brasa – V. E. Basile – PARCHEGGIO BASILE (Cap.)

Fascia oraria di servizio 15.00 – 20.30

NAVETTA PARCHEGGIO EMIRI – PIAZZA SAN DOMENICO

PARCHEGGIO DEGLI EMIRI (Cap.) – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – V. Dante – a dx V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – a dx V. Balsano – a sx V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a dx V. Roma – Inversione di marcia P.ZZA SAN DOMENICO (Cap. di transito) – V. Roma – a sx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – a dx V. Dante – a sx V. Serradifalco – PIAZZA CAMPOREALE – V. Perpignano – a sx V. Arculeo – a dx V. degli Emiri – a dx V. Nina Siciliana – PARCHEGGIO DEGLI EMIRI (Cap.)

Dopo le ore 12.00, quando saranno chiuse le strade che il santo padre deve percorrere per raggiungere P.zza Politeama il percorso della navetta cambia nel seguente modo:

PARCHEGGIO DEGLI EMIRI (Cap.) – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – P.zza P.pe Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a sx V. A. Veneziano – V. F. Parlatore – a sx V. Aurispa – a dx V. Serradifalco – a dx V. Lulli – a sx V. Malaspina – a dx V. Notarbartolo – V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – a dx V. Cavour – a sx V. Roma – Inversione di marcia P.ZZA SAN DOMENICO (Cap. di transito) – V. Roma – a sx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – a dx V. Dante – a sx V. Serradifalco – PIAZZA CAMPOREALE – V. Perpignano – a sx V. Arculeo – a dx V. degli Emiri – a dx V. Nina Siciliana – PARCHEGGIO DEGLI EMIRI (Cap.)

N.B. Dalle ore 12.00 tutti i bus della suddetta navetta effettuata la manovra di inversione a P.zza San Domenico si attesteranno direttamente in via Roma e aspettano la fine della messa.

Fascia oraria di servizio 05.30 – 15.00

NAVETTA PARCHEGGIO EMIRI – POLITEAMA

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 il percorso verrà modificato per consentire il collegamento parcheggio Emiri e Via Dante:

PARCHEGGIO DEGLI EMIRI (Cap.) – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – V. Dante (fermata prima di P.zza Virgilio) – inversione di marcia P.ZZA VIRGILIO (Cap. di transito) – V. Dante – P.zza P.pe Camporeale – V. Perpignano – a sx V. Arculeo – a dx V. degli Emiri – a dx V. Nina Siciliana – PARCHEGGIO DEGLI EMIRI (Cap.)

Fascia oraria di servizio 15.00 – 20.30

NAVETTA FORUM – STAZIONE CENTRALE

FORUM (Cap.) Da V. Pecoraino terminale TRAM – a dx bretella Forum (laterale valle Autostrada) Uscita parcheggio – a dx V. Ferruzza – V. Pecoraino – P.zza Vigili Del Fuoco – V. Laudicina – C.so Dei Mille – V. LINCOLN (capolinea di transito)– P.zza G. Cesare – V. Balsamo – C.so Dei Mille – V. Cirincione – a dx V. Giafar – sx V. Pecoraino – P.zza Vigili Del Fuoco – ingresso parcheggio Da V. Pecoraino – FORUM (Cap.) in corrispondenza del terminale TRAM

Fascia oraria di servizio 05.30 – 12.00

Dalle ore 12.00 alle ore 15.00 il percorso verrà modificato nel seguente modo:

P.ZZA G. CESARE (Cap) (lato P.zza Cupani) – P.zza G. Cesare – a sx V. Oreto – a dx V.le Reg. Siciliana valle – a sx Viadotto Carlo Perrier – a sx V.le Reg. Siciliana (carreggiata laterale monte A19) – a dx Svincolo Zona Industriale direz. Forum – P.zza Vigili Del Fuoco – ingresso parcheggio Da V. Pecoraino – FORUM (Cap. di transito) in corrispondenza del terminale TRAM – a dx bretella Forum (laterale valle Autostrada) Uscita parcheggio – a dx V. Ferruzza – V. Pecoraino – P.zza Vigili Del Fuoco – Svincolo Zona Industriale direz. monte – laterale monte V.le Regione Siciliana dirz. Palermo – Passaggio laterale valle V.le Regione Siciliana da svincolo Ponte Conte Federico – laterale valle V.le Regione Siciliana – a dx V. Oreto – a dx V. Fazello ­– P.ZZA G. CESARE (Cap) (lato P.zza Cupani).

Si comunica inoltre che vigendo la limitazione temporanea della circolazione veicolare in alcune vie e piazze in ambito cittadino a partire dalle ore 04.00 fino al termine degli eventi programmati che si svolgeranno in diverse fasi nelle seguenti zone della città; (Ord. N°1154 /OD del 31.08.18), conseguentemente le Linee aziendali interessate e sottoelencate:

101 – 102 – 103 – 104 – 106 – 107 –108 – 109 – 110 – 118 – 124 – 134 – 210 – 212 – 224 – 226 – 230 – 231 – 234 – 237 – 243 – 246 – 806 – 812 – Nav. Centro Storico devieranno i loro percorsi, anche in modo differenziato a secondo del momento della giornata e della zona interessata dal passaggio del Papa, nel seguente modo:

1° fase, zona di via F. Crispi – Cala – Foro Umberto I; (ore 05.30 – 12.00)

2° fase, zona di C.so Dei Mille – Oreto – San Ciro; (ore 12.00 – 14.00)

3° fase, zona della Cattedrale – Tribunale (ore 12.00 – 18.00)

4° fase zona del Politeama – Dante. (ore 12.00 – 18.00)

05.30 Linea 101 da Stadio verso Staz. C.le – normale percorso fino in V. Della Libertà – a dx V. Notarbartolo – a dx P.zza Boiardo (fermata 102) – a dx V. Ariosto – a dx V. Sciuti – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo segue per V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – a dx V. Della Libertà – segue normale percorso.

12.00 Linea 101 da Stadio verso Staz. C.le – normale percorso fino in V. Della Libertà – a sx V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – a dx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo segue per V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – a dx V. Della Libertà – segue normale percorso.

14.00 Linea 101 da Stadio verso Staz. C.le – normale percorso fino in V. Della Libertà – a sx V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – P.zza XIII Vittime – V. F. Crispi – V. Cala – Foro Umberto I – V. Lincoln – P.zza G. Cesare (Cap.)

Da Staz. Centrale verso Stadio: V. Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx V. Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – a dx V. Della Libertà – segue normale percorso.

05.30 Linea 102 da Stazione Notarbartolo – V. Sciuti – V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – P.zza Verdi – V. Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma a – P.zza Sturzo segue per V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – segue normale percorso.

12.00 Linea 102 da Stazione Notarbartolo – normale percorso fino in V. Notarbartolo – segue per V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – a dx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – segue normale percorso.

14.00 Linea 102 da Stazione Notarbartolo – normale percorso fino in V. Notarbartolo – segue per V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – P.zza XIII Vittime – V. F. Crispi – V. Cala – Foro Umberto I – V. Lincoln – P.zza G. Cesare (Cap. di transito) – V. Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx V. Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – segue normale percorso.

05.30 Linea 103 da J. Lennon verso Porta Felice: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Pignatelli Aragona – P.zza San Francesco Di Paola – P.zza Amendola – Via Sammartino – a sx V. Dante – segue normale percorso verso J. Lennon.

12.00 Linea 103 da J. Lennon: normale percorso fino in P.zza Virgilio – a dx V. Dante – P.zza P.pe di Camporeale – V. Noce – P.zza Noce – V. Sauro – V.le Reg. Siciliana – immissione carreggiata C.le – sottovia Einstein – uscita carreggiata laterale valle prima di V. De Saliba – a dx V. De Saliba – a dx J. Lennon (cap).

14.00 Linea 103 da J. Lennon: normale percorso fino in P.zza Virgilio – a dx V. Dante – P.zza P.pe di Camporeale – V. Noce – P.zza Noce – V. Sauro – V.le Reg. Siciliana – immissione carreggiata C.le – sottovia Einstein – uscita carreggiata laterale valle prima di V. De Saliba – a dx V. De Saliba – a dx J. Lennon (cap).

18.00 Linea 103 da J. Lennon: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – segue normale percorso.

Da Porta Felice verso J. Lennon: – V. Vitt. Emanuele – a dx Foro Umberto I – inversione di marcia sul primo varco – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – segue normale percorso.

05.30 Linea 104 da Parch. Basile (Cap.) – normale percorso fino in V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – segue normale percorso.

12.00 Linea 104 da Parch. Basile (Cap.) – normale percorso fino in P.zza Indipendenza – a sx C.so Calatafimi – carreggiata laterale valle V.le Reg. Siciliana – immissione carreggiata centrale prima di V. Pitrè – uscita carreggiata laterale valle dopo V. Pitrè – a dx V. Cosimo Aleo – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – V. Dante (fermata prima di P.zza Virgilio) – inversione di marcia P.ZZA VIRGILIO – V. Dante – P.zza P.pe Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a dx V. Imera – a sx V. Colonna Rotta – a dx C.so A. Amedeo – a dx C.so Calatafimi – P.zza Indipendenza – segue normale percorso.

14.00 Linea 104 da Parch. Basile (Cap.) – come linea 109 fino a P.zza G. Cesare segue per V. Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx V. Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – a dx V. Dante – P.zza P.pe Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a dx V. Imera – a sx V. Colonna Rotta – a dx C.so A. Amedeo – a dx C.so Calatafimi – P.zza Indipendenza – segue normale percorso.

18.00 Linea 104 da Parch. Basile (Cap.) – normale percorso fino in V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – C.so A. Amedeo – P.zza Indipendenza – segue normale percorso.

05.30 Linea 106 da Parch. Emiri verso Stadio: normale percorso fino in V. Dante – a dx V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – segue normale percorso.

Da Stadio verso Parch. Emiri: normale percorso fino in via M. Di Villabianca – a dx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Dante, segue normale percorso.

12.00 Linea 106 da Parch. Emiri verso Stadio: normale percorso fino in P.zza P.pe di Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a sx V. A. Veneziano – V. F. Parlatore – a sx V. Aurispa – a dx V. Serradifalco – a dx V. Lulli – a sx V. Malaspina – a dx V. Notarbartolo – V. Duca Della Verdura – a sx V. Marchese di Villabianca – segue normale percorso.

Da Stadio verso Parch. Emiri: normale percorso fino in via M. Di Villabianca – a dx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Dante, segue normale percorso.

18.00 Linea 106 da Parch. Emiri verso Stadio: normale percorso fino in V. Dante – a dx V. Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – V. Cavour – a sx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – segue normale percorso.

Da Stadio verso Parch. Emiri: normale percorso fino in via M. Di Villabianca – a dx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Dante, segue normale percorso.

05.30 Linea 107 da Capolinea provvisorio VIALE DEL FANTE – P.zza Leoni – V. Imperatore Federico – V. Sadat – P.zza G.le Cascino – V. Montepellegrino – P.zza Giachery – inversione di marcia P.zza Giachery – V. Montepellegrino – V. Rabin – V. King – V. Imperatore Federico – a dx P.zza Leoni – V.le del Fante – a sx V. Cassarà – P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II (fermata Resuttana) – a dx V. Alcide De Gasperi – inversione di marcia al primo varco – V. Alcide De Gasperi rotatoria antioraria della P.zza Papa Giovanni Paolo II (fermata Trinacria) – V.le Croce Rossa in direzione di V. Villa Sofia – V. Villa Sofia – P.tta Salerno – a dx VIALE DEL FANTE

12.00 Linea 107 da Capolinea provvisorio VIALE DEL FANTE: normale percorso fino in V. Crispi – inversione di marcia in P.zza XIII Vittime – segue normale percorso verso VIALE DEL FANTE.

14.00 Linea 107: normale percorso

05.30 Linea 108 da Ospedale Civico (Cap.): giunta in Via Volturno – a sx V. Pignatelli Aragona – P.zza S F.Sco di Paola – V. Houel – V. Goethe – segue normale percorso fino a Osp. Civico.

12.00 Linea 108 da Ospedale Civico (Cap.): – normale percorso fino in P.zza Indipendenza – a sx C.so Calatafimi – carreggiata laterale valle V.le Reg. Siciliana – immissione carreggiata centrale prima di V. Pitrè – uscita carreggiata laterale valle dopo V. Pitrè – a dx V. Cosimo Aleo – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – V. Dante (fermata prima di P.zza Virgilio) – inversione di marcia P.ZZA VIRGILIO – V. Dante – P.zza P.pe Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a dx V. Imera – a sx V. Colonna Rotta – a dx C.so A. Amedeo – a dx C.so Calatafimi – P.zza Indipendenza – segue normale percorso.

18.00 Linea 108 da Ospedale Civico (Cap.): giunta in Via Volturno – a sx V. Pignatelli Aragona – P.zza S F.Sco di Paola – V. Houel – V. Goethe – segue normale percorso fino a Osp. Civico.

05.30 Linee 109 – 230 – 234 – 237 – 243 – 246: – effettuano capolinea nei terminali esterni e (nel tratto comune) diretti alla Stazione C.le da V. Oreto – a dx P.zza G. Cesare – effettuano fermata in corrispondenza del capolinea 243 e ripartendo subito svoltano sx per P.zza Sant Antonino – a sx V. Oreto – seguono normale percorso.

12.00 Linea 110 da J. Lennon: normale percorso fino in V. Imera – a dx V. Lascaris – segue normale percorso verso J. Lennon.

18.00 Linea 110: normale percorso

12.00 Linea 118: da Parch. Basile (Cap.) – normale percorso fino in P.zza Indipendenza – a sx C.so Calatafimi – carreggiata laterale valle V.le Reg. Siciliana – immissione carreggiata centrale prima di V. Pitrè – uscita carreggiata laterale valle dopo V. Pitrè – a dx V. Cosimo Aleo – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a sx V. A. Veneziano – V. F. Parlatore – a sx V. Aurispa – a dx V. Serradifalco – a dx V. Lulli – a sx V. Malaspina – a dx V. Notarbartolo – a sx P.zza Boiardo (cap. di transito) – segue normale percorso fino in P.zza Virgilio – a dx V. Dante – P.zza P.pe Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a dx V. Imera – a sx V. Colonna Rotta – a dx C.so A. Amedeo – a dx C.so Calatafimi – P.zza Indipendenza – segue normale percorso.

14.00 Linea 118: da Parch. Basile (Cap.) – normale percorso fino in P.zza Indipendenza – a sx C.so Calatafimi – carreggiata laterale valle V.le Reg. Siciliana – immissione carreggiata centrale prima di V. Pitrè – uscita carreggiata laterale valle dopo V. Pitrè – a dx V. Cosimo Aleo – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a sx V. A. Veneziano – V. F. Parlatore – a sx V. Aurispa – a dx V. Serradifalco – a dx V. Lulli – a sx V. Malaspina – a dx V. Notarbartolo – a sx P.zza Boiardo (cap. di transito) – segue normale percorso fino in P.zza Virgilio – a dx V. Dante – P.zza P.pe Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a dx V. Imera – a sx V. Colonna Rotta – a dx C.so A. Amedeo – a dx C.so Calatafimi – P.zza Indipendenza – segue normale percorso.

18.00 Linea 118: normale percorso

05.30 Linea 124 da Parcheggio Emiri: normale percorso fino in via Roma – Inversione di marcia P.ZZA SAN DOMENICO (Cap. di transito) – V. Roma – a sx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – segue normale percorso.

12.00 Linea 124 da Parcheggio Emiri: – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – P.zza P.pe Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a sx V. A. Veneziano – V. F. Parlatore – a sx V. Aurispa – a dx V. Serradifalco – a dx V. Lulli – a sx V. Malaspina – a dx V. Notarbartolo – V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – a dx V. Cavour – a sx V. Roma – Inversione di marcia P.ZZA SAN DOMENICO (Cap. di transito) – V. Roma – a sx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V.

Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – a dx V. Dante – a sx V. Serradifalco – PIAZZA CAMPOREALE – V. Perpignano – a sx V. Arculeo – a dx V. degli Emiri – a dx V. Nina Siciliana – PARCHEGGIO DEGLI EMIRI (Cap.).

14.00 Linea 124 da Parcheggio Emiri: – V. Nina Siciliana – a dx V. Perpignano – P.zza P.pe di Camporeale – P.zza Sacro Cuore – C.so F. Aprile – a sx V. A. Veneziano – V. F. Parlatore – a sx V. Aurispa – a dx V. Serradifalco – a dx V. Lulli – a sx V. Malaspina – a dx V. Notarbartolo – V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – P.zza XIII Vittime – V. F. Crispi – V. Cala – Foro Umberto I – V. Lincoln – P.zza G. Cesare (Cap.)

Da Staz. Centrale verso Emiri: V. Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx V. Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – a dx V. Dante – a sx V. Serradifalco – PIAZZA CAMPOREALE – V. Perpignano – a sx V. Arculeo – a dx V. degli Emiri – a dx V. Nina Siciliana – PARCHEGGIO DEGLI EMIRI (Cap.).

18.00 Linea 124 da Parcheggio Emiri: normale percorso fino in via Cavour – P.zza XIII Vittime – V. F. Crispi – V. Cala – Foro Umberto I – V. Lincoln – P.zza G. Cesare (Cap.)

– V. Roma – a sx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I.Carini – V. Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – segue normale percorso.

Da Staz. Centrale verso Emiri: V. Balsamo – a sx C.so dei Mille – a dx V. Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – V. Cala – V. Crispi (lato valle) – P.zza XIII Vittime – V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a sx V. Duca Della Verdura – – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – P.zza Diodoro Siculo – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Latini – V. Houel – V. Goethe – P.zza V. E. Orlando – segue normale percorso.

05.30 Linea 134 da P.le John Lennon: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – a sx V. Pignatelli Aragona – P.zza S F.Sco di Paola – V. Sammartino – V. Dante – segue normale percorso verso John Lennon.

12.00 Linea 134 da P.le John Lennon: normale percorso fino in P.zza Virgilio – a dx V. Dante – P.zza P.pe di Camporeale – V. Noce – P.zza Noce – V. Sauro – V.le Reg. Siciliana – immissione carreggiata C.le – sottovia Ainstein – uscita carreggiata laterale valle prima di V. De Saliba – a dx V. De Saliba – a dx J. Lennon (cap).

18.00 Linea 134 da P.le John Lennon: normale percorso fino in P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – a sx V. Turrisi – a dx V. Balsano – V. Volturno – a sx V. Pignatelli Aragona – P.zza S F.Sco di Paola – V. Sammartino – V. Dante – segue normale percorso verso John Lennon.

05.30 Linea 210 – normale percorso fino in V. Conte Federico – a dx V. Giafar – dx V. Pecoraino – P.zza Vigili Del Fuoco – ingresso parcheggio da V. Pecoraino FORUM in corrispondenza del terminale TRAM – a dx bretella Forum (laterale valle Autostrada) Uscita parcheggio – a dx V. Ferruzza – V. Pecoraino – P.zza Vigili Del Fuoco – V. Pecoraino – a sx V. Giafar – a sx Svincolo Giafar – V.le Regione Siciliana – segue normale percorso.

05.30 Linea 212 da Cap. provvisorioFORUM in corrispondenza del terminale TRAM – a dx bretella Forum (laterale valle Autostrada) Uscita parcheggio – a dx V. Ferruzza – V. Pecoraino – P.zza Vigili Del Fuoco – V. Pecoraino – a sx V. Giafar – segue normale percorso verso Croceverde .

Da Croceverde – normale percorso fino in – a dx V. Giafar – segue a dx V. Pecoraino – P.zza Vigili Del Fuoco – ingresso parcheggio da V. Pecoraino – FORUM in corrispondenza del terminale TRAM – Cap. provvisorio.

05.30 Linea 224 da Villabate – normale percorso fino in V. Messina Marine – a sx V. Laudicina – P.zza Vigili Del Fuoco – ingresso parcheggio da V. Pecoraino – FORUM in corrispondenza del terminale TRAM – Cap. provvisorio – a dx bretella Forum (laterale valle Autostrada) Uscita parcheggio – a dx V. Ferruzza – V. Pecoraino – P.zza Vigili Del Fuoco – V. Laudicina – a dx V. M. Marine – segue normale percorso.

05.30 Linea 226 da Cap. provvisorioFORUM in corrispondenza del terminale TRAM – a dx bretella Forum (laterale valle Autostrada) Uscita parcheggio – a dx V. Ferruzza – V. Pecoraino – P.zza Vigili Del Fuoco – V. Laudicina – a dx C.so Dei Mille – segue normale percorso verso Pomara.

Da Pomara – normale percorso fino in C.so Dei Mille – a sx V. Laudicina – P.zza Vigili Del Fuoco – ingresso parcheggio Da V. Pecoraino – FORUM in corrispondenza del terminale TRAM – Cap. provvisorio.

05.30 Linea 806 da Mondello verso P.zza Sturzo – normale percorso fino in V. Della Libertà – a dx V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – a sx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo (Cap.).

Da P.zza Sturzo verso Mondello – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – V. M.se di Villabianca – V. M.se di Roccaforte – P.zza Don Bosco – V. Generale Di Giorgi – V.le Lazio – a dx V.le Campania – V. Brigata Verona – P.zza V. Veneto – V. Dell’Artigliere – segue normale percorso.

12.00 Linea 806 da Mondello verso P.zza Sturzo – normale percorso fino in V. Della Libertà – a sx V. Duca Della Verdura – P.zza Giachery – V. Piano Dell’Ucciardone – V. Crispi (lato monte) – a dx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo (Cap.).

Da P.zza Sturzo verso Mondello – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – V. M.se di Villabianca – V. M.se di Roccaforte – P.zza Don Bosco – V. Generale Di Giorgi – V.le Lazio – a dx V.le Campania – V. Brigata Verona – P.zza V. Veneto – V. Dell’Artigliere – segue normale percorso.

05.30 Linea 812 da P.zza Sturzo verso Montepellegrino – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a dx V. Duca Della Verdura – segue normale percorso.

Da Montepellegrino verso P.zza Sturzo normale percorso fino in V. Montepellegrino – P.zza Giachery – V. Duca Della Verdura – V. Notarbartolo – a sx V. Terrasanta – V. Cusmano – P.zza Virgilio – V. Brunetto Latini – V. Houel – V. Goethe – V. Turrisi – V. Balsano – V. Volturno – a sx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo (Cap.).

12.00 Linea 812 da P.zza Sturzo verso Montepellegrino – V. Puglisi Bertolino – V. I. Carini – V. G.le Dalla Chiesa – a dx V. Duca Della Verdura – segue normale percorso.

Da Montepellegrino verso P.zza Sturzo normale percorso fino in V. Montepellegrino – P.zza Giachery – segue a sx V. Piano dell’ Ucciardone – V. Crispi – a dx V. Cavour – a dx V. Villaermosa – a dx V. Stabile – a sx V. Roma – P.zza Sturzo (Cap.) .

05.30 Linea Nav. Centro Storico: Non in esercizio

N.B. Gli orari sopra indicati su ciascuna linea sono indicativi e soggetti a variazioni, in quanto dipendono dalle condizioni di viabilità, dai tempi necessari a liberare i percorsi dai blocchi in cemento e/o transenne, e si attuano solo dopo conferma delle Forze di Polizia di Stato e/o della Polizia Municipale che operano sul campo.