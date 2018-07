"Papa Francesco, vieni a visitare il cimitero degli orrori di San Martino delle Scale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'inchiesta sul "cimitero degli orrori" situato a San Martino delle Scale va avanti, la gente ancora non crede quanto è accaduto e c'è sete di verità. Sono molte le persone che sono state truffate, ma sono anche tante le persone che non sanno che fine hanno fatto i propri cari defunti, ad oggi scomparsi. Il 15 Settembre farà visita a Palermo Papa Francesco e tutti chiedono che sua santità venga a fare visita al piccolo cimitero,portando la sua benedizione ai defunti e conforto alle persone, che per colpa di questa brutta vicenda, si sono allontanati dalla fede, perché ricordiamo che il cimitero è di proprietà dell'Abbazia Benedettini si S.Martino delle scale. Una richiesta legittima per chi non può piangere nella tomba del proprio caro defunto, che speriamo venga accolta.