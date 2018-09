Il Papa fra la gente e la benedizione a Vito, il "piccolo Messi": "Nostro figlio vivo per miracolo"

Quando è nato stava per morire. Oggi il piccolo Vito, 10 mesi, ha incrociato sulla sua strada Papa Francesco. La maglietta della nazionale argentina, con il numero dieci di Messi, non è passata inosservata: il Santo Padre l'ha vista indosso a quel frugoletto, che ha accarezzato e subito dopo ha benedetto. Un gesto semplice, ma denso di significato. Un'istantanea - quella mano di Papa Francesco sul capo del loro figlioletto - che i genitori di Vito non dimenticheranno mai.

Visibilmente commossi hanno ringraziato il Pontefice, pregandolo sua Santità di accompagnare Vito nel percorso di guarigione (non ancora terminato). Una scena molto emozionante. Quell'emozione genuina che il Papa "venuto dalla fine del mondo" sa regalare, con estrema semplicità, al popolo dei fedeli. Ai cristiani che, come i genitori di Vito, hanno creduto che un miracolo possa compiersi.