Buon compleanno Paolo: oggi Borsellino avrebbe compiuto 80 anni

Oggi Paolo Borsellino avrebbe compiuto 80 anni. Era il 19 gennaio del 1940 quando venne alla luce nel quartiere della Kalsa. Figlio di Diego Borsellino e di Maria Pia Lepanto, Paolo Emanuele - così come si chiamava all'anagrafe - da bambino durante le tante partite a calcio nel suo rione conobbe Giovanni Falcone, più grande di lui di otto mesi. L'11 settembre 1958 si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo, si laureò nel 1962, a soli 22 anni e l’anno dopo divenne il magistrato più giovane d’Italia. Morì, sempre nella sua città, il 19 luglio 1992, in via D'Amelio.

E Palermo non lo ha dimenticato. La sua città oggi lo ricorderà con una serata speciale che si svolgerà al Real Teatro Santa Cecilia, a partire dalle 20.30 con un evento chiamato "Buon compleanno, Paolo", organizzato da Agende Rosse e dalla Casa di Paolo, a cui parteciperanno numerosi artisti siciliani: Lello Analfino, Cocò Gulotta, Maurizio Bologna, Stefania Blandeburgo, I Sansoni, i ragazzi de ‘La mafia uccide solo d’estate’ insieme con l’attore Rosario Terranova, Sara & Federico Vivona e molti altri. Presenti anche i i familiari del giudice.

In tanti oggi hanno celebrato il "compleanno" di Paolo Borsellino. "Il 19 gennaio di 80 anni fa nasceva Paolo Borsellino - scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia -. Noi non dimentichiamo il simbolo di tutti gli italiani che vogliono estirpare dalla nostra Nazione il cancro della mafia. Nei nostri cuori: Paolo vive!". Questo invece il messaggio di Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera: "Oggi il magistrato Paolo Borsellino avrebbe compiuto 80 anni. Fu un baluardo contro Cosa nostra e la corruzione. Vogliamo ricordare lui e gli agenti della scorta, barbaramente assassinati dalla mafia, per aver sacrificato la loro vita in difesa della legalità. Con il giudice - ricorda l'esponente Cinquestelle - persero la vita gli agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, prima donna poliziotto a essere uccisa in un attentato di mafia. Sono questi gli esempi da ricordare alle nuove generazioni e non altri. Oggi vogliamo ricordare anche tutti i giudici, i membri delle Forze dell'Ordine e coloro che, nel silenzio e lontano dalla luce dei riflettori, lavorano ogni giorno per la nostra sicurezza, anche a rischio della loro vita. A loro va il nostro grazie e la nostra gratitudine".