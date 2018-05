Niente pane in Sicilia quattro giorni al mese: respinto il ricorso della grande distribuzione

Vietato panificare in Sicilia due domeniche e altri due giorni al mese, a scelta dei commercianti. Il divieto di panificare quattro giorni al mese in Sicilia - previsto dal decreto dell'assessore regionale Mimmo Turano - resta in vigore. Lo hanno deciso i giudici del Tar respingendo il ricorso presentato dalla Federdistribuzione, la federazione delle associazioni delle imprese e delle organizzazioni associative della distribuzione moderna organizzata.

"Era importante tale decisione del Tar - afferma l'avvocato Francesco Carità, rappresentante legale di Assipan Sicilia - per garantire continuità e certezza ai panificatori. È di tutta evidenza che anche questa categoria ha diritto di godere del riposo settimanale che garantisce una migliore qualità della vita e la possibilità di esplicare a pieno i diritti civili e religiosi".