Un'app per il pane con la milza di Nino ‘u ballerino: adesso sarà certificato

Il panino con la milza di Nino ‘u Ballerino diventa certificato. Domani (giovedì 18 gennaio) infatti, il noto meusaro Antonino Buffa - questo il suo nome all'anagrafe - volerà a Milano, sede dell’Accademia del Panino Italiano, per girare un video propedeutico a un evento gastronomico di rilievo : il lancio della app che avrà quali protagonisti i primi venti panini italiani certificati.

L’evento rappresenta la tappa conclusiva di un iter iniziato l’anno scorso, con l’istituzione di una fondazione culturale dedicata all’icona gastronomica per eccellenza, il panino appunto, che Nino ha seguito passo dopo passo, consapevole della necessità di definire in termini qualitativi il prodotto, espressione identificativa della migliore tradizione italiana, e promuoverne la diffusione anche all’estero.

"Un’ulteriore garanzia in termini di qualità - si legge in una nota - che, congiuntamente al gusto, incorona la specialità dello street food chef palermitano quale prodotto di assoluta eccellenza nazionale. Un progetto sontuoso che l’Accademia del Panino, a distanza di un anno, è riuscita a realizzare coinvolgendo le migliori specificità italiane, tutte presenti nella app che il prossimo 25 gennaio, sempre a Milano, verrà presentata ufficialmente. Il video che Nino girerà rappresenterà anche un momento promozionale per la città di Palermo, poiché la nozione di territorialità sarà strettamente collegata alla certificazione, sancita da un apposito marchio".

