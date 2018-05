Corso Vittorio Emanuele, panchina e marciapiede imbrattati: "Siamo sdegnati"

Ancora un atto vandalico in centro. Ieri è toccato a corso Vittorio Emanuele subire l'ira di qualche teppistello. Una panchina, il marciapiede e anche una pianta sono state imbrattate di rosso. E sugli arredi urbani sono comparse anche delle scritte. A diffondere le foto e dare notizia dell'accaduto è stata Retake Palermo. "Noi non sappiamo chi sei - afferma l'organizzazione no profit - ma siamo certamente molto sdegnati. La vita offre cose più belle e interessanti che andare di notte ad imbrattare la città". Un mese fa è stata l'area pedonale di via Maqueda ad essere "sfregiata": vandali hanno divelto le panchine e danneggiato le fioriere.

Gallery