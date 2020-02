Tragedia sfiorata nella zona di via dei Cantieri, palo della luce cade su tre auto

Prima ha scricchiolato alla base, poi si è inclinato e infine è piombato tra le auto parcheggiate. Tragedia sfiorata in via Antonio Crescenzio, traversa di via dei Cantieri, dove un palo dell'illuminazione è caduto danneggiando tre auto (una Fiat Punto, una Fiat Idea e una Lancia Y). Per questione di secondi (o di metri) fortunatamente non c'erano auto né pedoni di passaggio.

"Stavamo lavorando - spiega un commerciante della zona - quando abbiamo sentito un botto. Siamo usciti e c'era il palo per terra". A causa dell'incidente la strada è rimasta momentaneamente bloccata, in attesa dell'intervento dei tecnici del Comune e dell'Amg che dovranno rimuovere il palo e ripristinare l'illuminazione".

Sull'episodio è intervenuto il presidente dell'ottava circoscrizione, Marco Frasca Polara: "Occorre che l'Amg faccia dei controlli a tappeto su tutti i pali onde evitare questi crolli. Molti sono antichi e corrosi dalla ruggine". Oltre alle condizioni dello stesso palo un contributo potrebbe averlo dato il forte vento che da ieri soffia su Palermo.

