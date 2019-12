Portella, palo della luce cade e finisce su un’auto: paura per una mamma e i suoi bimbi

Per una questione di centimetri (o per una frazione di secondo che dir si voglia) quel palo dell’illuminazione caduto a Portella di mare non ha centrato in pieno un’auto sulla quale viaggiavano una mamma e due bambini. Tragedia sfiorata nella frazione di Misilmeri dove questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

Il palo dell’illuminazione è caduto sull’asfalto, tre le auto in transito su via Nazionale, colpendo la Fiat 600 della donna. “Ha sfiorato i ragazzi che aspettavano il bus alla fermata”, commenta una residente sui social. “L’ho visto cadere ed è stato davvero un miracolo che nessuno si sia fatto male. E' assurdo il degrado di questa frazione”, commenta qualcun altro.

Le squadre del 115 hanno rimosso il palo e pian piano la circolazione è tornata alla normalità. Sul posto anche i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi stradali e i tecnici della società che gestisce il servizio elettrico. Toccherà al Comune chiarire a quando risalga l'ultimo intervento di manutenzione, anche per valutare l’opportunità di verificare la tenuta del resto dell’impianto pubblico di illuminazione nell'intera frazione.