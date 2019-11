Rissa a Palmi, Mirri condanna i tifosi violenti: "Mi sono vergognato"

"Definirli tifosi è anche troppo. Mi sono vergognato, sono andato dalla dirigenza della Palmese per scusarmi". Così il presidente del Palermo Dario Mirri, intervenuto ad un corso di formazione organizzato dall'Ordine dei giornalisti, ha commentato la rissa tra tifosi rosanero avvenuta ieri a Palmi.

Parole dure, che condannano fermamente la condotta di certi pseudo tifosi. "Avevano i nostri colori - ha aggiunto Mirri, prendendo le distanze dal Far West scatenato per futili motivi sotto il settore ospiti - ma non hanno nulla di quello che ci riguarda. So bene che dentro la tifoseria del Palermo ci sono delle persone che non meritano alcun riguardo. Siamo per un calcio diverso, con tifosi diversi”.

Mirri ha poi annunciato una novità che potrebbe riguardare il Renzo Barbera: "Abbiamo chiesto alle autorità competenti di eliminare la barriera di divisione dello stadio. Abbiamo parlato con il questore e gradualmente, potremmo raggiungere un obiettivo: dimostrare che questa è una città piena di appartenenza e trasparenza. Ne sarei molto orgoglioso, e penso lo sarebbero anche i tifosi. Siamo ben altro rispetto a quello che abbiamo visto ieri".