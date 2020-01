Palme pericolanti, transennata strada nella zona di via Roma

La paura, le segnalazioni, l'intervento dei vigili del fuoco e dei vigili che hanno disposto la chiusura della strada. Via Padre Giorgio Guzzetta dalla tarda mattinata di oggi è off limits per auto e pedoni. Siamo a due passi dalle Poste centrali di via Roma, in una traversa di via Valverde. Qua, a causa di alcune palme pericolanti e dell'invasione dei rami in strada, sono state avvertite le squadre del settore comunale di Ville e giardini e i vigili del fuoco per constatare eventuali pericoli per i pedoni o alle macchine. "I vigili del fuoco - racconta Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - a loro volta hanno chiamato la polizia municipale per transennare la via, visto che l'autoscala dei vigili non è riuscita ad entrare perché la strada è stretta".