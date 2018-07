"Pallone" utilizzato come deposito, Susinno: "Sarebbe un perfetto campo da basket"

L’ex centro stampa dei mondiali del ‘90, più noto come “pallone” oggi è utilizzato dall'amministrazione come deposito. Secondo il consigliere di Sinistra Comune, Marcello Susinno, la struttura che si trova viale del Fante sarebbe però perfetta come campo da basket. In una lettera inviata all'amministrazione Susinno scrive: "La destinazione attuale lascia non poco perplessi ed ecco perché è utile avere chiarimenti in ordine alla sua utilizzazione e alla possibile valorizzazione di uno spazio che si presterebbe già di fatto a poter diventare, con pochi adeguamenti, un fiore all'occhiello aggregativo per il quartiere".

La struttura che per anni ha ospitato alcuni uffici comunali tra cui la toponomastica, il catasto e l’Ufficio del Censimento secondo il consigliere potrebbe rappresentare "un'aggiunta all’unico impianto pubblico di basket disponibile in città, quello del PalaMangano, che certo non può soddisfare quell’utenza che spesso trova le porte sbarrate dei presidi per utilizzare gli impianti scolastici". "Lo spazio si trova -conclude Susinno - in un contesto di strutture a vocazione sportiva".