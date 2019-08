Palestre scolastiche comunali, le domande entro il 26 agosto

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un avviso con il quale le associazioni e/o società sportive, che intendono utilizzare le palestre scolastiche comunali per la stagione sportiva 2019-2020, vengono invitate a presentare una istanza per esprimere la propria volontà. Gli interessati potranno utilizzare l’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Sport, in piazzetta Scannaserpe 1, oppure scaricabile dal sito www.comune.palermo.it.

Associazioni e società dovranno essere iscritte al registro del Coni ed essere in regola con i pagamenti relativi alla stagione precedente, oltre che registrate sul portale dello Sport del Comune. Le domande potranno essere presentate con un’apposita istanza entro il 26 agosto a Comune di Palermo-Ufficio Sport e Impianti Sportivi. Gli indirizzi di posta elettronica sono sport@comune.palermo.it o, per la posta certificata, sport@cert.comune.palermo.it. Avviso e modulistica sono reperibili agli indirizzi web https://www.comune.palermo.it/noticext .php?id=24136