Anche a Palermo la settimana della Biofisica, per grandi e piccoli

Esiste una scienza che è molto vicina ai problemi dell'uomo ma di cui poco si sente parlare: la biofisica.

La biofisica è un vasto e meraviglioso ponte tra biologia e fisica: il biofisico studia, con un approccio interdisciplinare, la vita ad ogni livello: dagli atomi che formano le molecole alle cellule, da singoli organismi agli ecosistemi. La biofisica è sorgente d’innovazione ed è in grado di rispondere alle esigenze della nostra società. In particolare negli ultimi anni questa scienza ha fornito importanti contributi alla ricerca di possibili cure per malattie: dal diabete al cancro, dalle malattie neurodegenerative alle malattie genetiche. I biofisici non arrivano a occuparsi di aspetti clinici ma forniscono le conoscenze necessarie per comprensione dei meccanismi alla base delle malattie, fornendo quindi un contributo fondamentale per l’ingegnerizzazione del giusto farmaco o del migliore protocollo di cura per la specifica patologia.

Dal 12 al 23 marzo 2018, biofisici di tutto il mondo si sono dati appuntamento per la Biophysics week 2018 nelle piazze, nei bar, nelle scuole per presentare in maniera colloquiale le loro ricerche e far conoscere gli affascinanti aspetti di questa scienza interdisciplinare organizzando caffè scientifici, cene, concerti, conferenze e laboratori didattici.

Sul sito http://www.biophysics.cnr.it/ l’elenco di tutti gli eventi organizzati in Italia

Eventi organizzati a Palermo dai ricercatori dell'Istituto di Biofisica del CNR:

- Mercoledì 14 marzo presso Liceo Scientifico G. D’Alessandro di Bagheria: Seminari sul tema Cosa è la Biofisica rivolti a studenti e docenti

- Mercoledì 14 marzo presso I.C.S. Maredolce, Largo Lionti, 6 Palermo: Laboratorio Esperimenti da chef

- Venerdì 16 marzo, ore 20, presso Tanit, Via Dante Alighieri, Santa Flavia: Cena e discussione La Biofisica a tavola: alla scoperta di fondamentali processi biologici e biofisici che si attivano in cucina e a tavola. Si parlerà di panificazione, emulsioni, cozze e riconoscimento degli odori. Prenotazioni via web al sito http://bit.ly/2FtIYUk info: vincenzo.martorana@cnr.it

- Venerdì 23 Marzo, ore 18 presso Libreria Dudi, via Quintino Sella 71, Palermo: Laboratorio Sperimentiamo insieme cos’è la Biofisica rivolto a bambini da 6 a 10 anni