“A regola d’arte”: a Palermo seminario dedicato al settore termoidraulico

Si terrà Venerdì 16 Febbraio a partire dalle ore 14.30 a Palermo il Seminario organizzato dalla CNA Installazione e Impianti dedicato all’evoluzione impiantistica e alle norme tecniche nel settore termoidraulico. L’evento dal titolo “A regola d’arte” si terrà presso l’hotel San Paolo Palace in via Messine Marine 91 e sarà un momento di alto livello formativo per tecnici e imprese, e avrà l’obiettivo di diffondere la cultura termica, normativa e legislativa del settore impiantistico. All’iniziativa parteciperanno esperti di spessore regionale e nazionale, quali Vittorio Schininà Responsabile Regionale CNA Installazione Impianti, Guido Pesaro Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti e l’Ingegnere Giovanni Maj, docente CIG.

Verranno approfonditi dal punto di vista normativo e procedurale le questioni inerenti al Catasto Regionale degli Impianti Termici, quelle riguardanti alla dichiarazione di conformità e le responsabilità civili e penali degli installatori e quelle relative alla norma UNI 7129:2015 Sostituzione degli apparecchi a gas domestici. Grande soddisfazione per l’iniziativa viene espressa dal neosegretario della CNA di Palermo, Giuseppe Varvaro, che a nome del gruppo dirigente da pochi mesi in carica, fa sapere che questa sarà la prima di una serie di iniziative di approfondimento normativo e legislativo rivolte al mondo della piccola e media impresa e dell’artigianato che troppo spesso viene lasciato solo a dimenarsi tra i meandri della burocrazia.