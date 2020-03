Furgone coi freni guasti crea panico sulla Palermo-Sciacca, carabinieri lo inseguono e lo bloccano

Attimi di panico per gli automobilisti che oggi pomeriggio si trovavano sulla Palermo-Sciacca, all'altezza del carcere Pagliarelli. Un venditore ambulante di 33 anni ha perso il controllo del furgone su cui viaggiava, forse per un guasto ai freni, e ha percorso circa tre chilometri danneggiando altre cinque vetture. Ad arrestare la marcia del mezzo è stata una gazzella dei carabinieri, che è riuscita a sorpassarlo e a bloccarne la marcia. Cinque persone sono rimaste ferite.

Sul posto il personale del 118. Tre i feriti in codice giallo, due in codice rosso. Sono stati condotti all'ospedale Ingrassia e al Civico. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Fonte AdnKronos

