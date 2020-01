Droga da Palermo a Sciacca, confermate in appello tre condanne

I giudici della prima sezione della Corte di appello di Palermo hanno confermato la pena di 3 anni di reclusione e 20 mila euro di multa per Giovanni Valenti, di 28 anni, e Lorenzo Abbruzzo, di 34. I due sono difesi, rispettivamente, dagli avvocati Fabrizio Di Paola e Mauro Tirnetta. Confermata la pena emessa in primo grado a un anno, 4 mesi e 14 mila euro di multa per Francesco Marchese, di 39 anni, difeso dall’avvocato Giuseppe Brancato.

I giudici hanno confermato una sentenza di condanna, in un processo per droga, a carico di tre imputati di Sciacca per una vicenda che si era definita, in primo grado, con il processo celebrato dinanzi al giudice per le udienze preliminari, con il rito abbreviato. Il processo, per fatti riguardanti hashish, è stato celebrato in primo grado dinanzi al giudice di Palermo perché è nel capoluogo isolano che si sono svolti i fatti, il 18 maggio del 2017.

I difensori degli imputati avevano chiesto l’assoluzione dei loro assistiti. I giudici della Corte di appello di Palermo hanno confermato la sentenza di primo grado e adesso le difese dei tre imputati attendono le motivazioni per decidere sul ricorso per Cassazione.