Droga in auto e in casa una serra per coltivare marijuana: arrestato

Due dosi di marijuana nell'auto e in casa un'intera stanza dedicata alla coltivazione della droga. Per questo motivo un ragazzo di 21 anni originario di Sutera, in provincia di Caltanissetta, è stato arrestato dai carabinieri.

I militari di Baucina lo hanno fermato mentre percorreva la statale 121 ed è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana. Da qui la decisione di estendere i controlli anche alla sua abitazione, dove una camera era stata attrezzata per la coltivazione di marijuana. I carabinieri hanno trovato una vera e propria serra con tre piante, lampade alogene, impianto di ventilazione. Oltre alle piante, sono stati sequestrati 150 grammi di marijuana in via di essiccazione, 18 dosi di marijuana già essiccata e pronte per la vendita, un bilancino di precisione e 1.400 euro in contanti, presunto provento dell’attività di spaccio.

Giudicato per direttissima è stato condannato a otto mesi di reclusione e al pagamento di mille euro di multa.