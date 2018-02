Al Barbera con fumogeni e giochi d'artificio, Daspo per 45 tifosi salernitani

Durante la partita Palermo-Salernitana dello scorso 28 dicembre hanno lanciato fumogeni in campo ed erano pronti a fare esplodere fuochi d'artificio di vario tipo se la polizia non fosse intervenuta in tempo. Adesso per 45 tifosi della squadra campana è scattato il Daspo, cioè il divieto per 2 anni di entrare negli stadi e in tutti gli altri campi di gioco del territorio nazionale laddove si disputino competizioni calcistiche. L'interdizione vale sia per le gare ufficiali sia per le amichevoli, "con estensione anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano a tali manifestazioni calcistiche".

Durante un controllo preventivo compiuto dalla polizia nella piazzuola di sosta in un’area di servizio autostradale a Termini Imerese, sul pullman usato da 45 tifosi della Salernitana diretti al Barbera, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi giochi pirotecnici. Durante la partita, infatti, un gruppo di tifosi ha acceso delle fiaccole producendo un intenso fumo tale da impedire l’identificazione dei responsabili. "Inoltre due tifosi - scrivono dalla Questura - sono stati poi sorpresi a lanciare alcuni bengala contro i tifosi palermitani, mettendone gravemente a repentaglio l’incolumità. Sono stati segnalati all’autorità giudiziaria ed è scattato il Daspo per tre anni.

Dai controlli è emerso che altri quattro tifosi avevano già ricevuto il Daspo da parte del questore di Salerno. Per loro è stato disposto un aggravamento della posizione con l’estensione del provvedimento a 5 anni con obbligo di presentazione alla polizia, 30 minuti prima e 30 minuti dopo l’inizio e la conclusione degli incontri casalinghi della Salernitana calcio e, solo durante l’intervallo, in occasione degli incontri esterni.