Sabato 25 maggio festa della famiglia al ‘Cuore Immacolato di Maria’

Sabato 25 maggio si svolgerà la settima edizione della Festa della Famiglia ‘Accoglienza, Amore, Perdono’, organizzato dalla Scuola paritaria dell’Infanzia e Primaria ‘Cuore Immacolato di Maria’, in via Cappuccini, 101, Palermo. Un appuntamento rivolto a tutte le famiglie che vogliono trascorrere una giornata scandita da tanti momenti, diversi, ma unici, e da tanti abbracci gratis, al suono di un canto siciliano. Il cancello di Via Cappuccini si aprirà alle 14,30, e a partire dal momento dell'accoglienza si snoda un fitto programma che prevede celebrazione eucaristica, spettacoli di danza e musica, ed il benvenuto dei bambini del CIM, ed ancora sono previsti momenti ludici e ricreativi, con il Luna Park Infanzia e Primaria, l’Angolo della fortuna, karaoke e la degustazione di prodotti tipici siciliani, panini e tanto altro. Sono in palio inoltre dei premi, che andranno ai vincitori del sorteggio, che si svolgerà a chiusura della giornata. Sarà occasione per tutte le famiglie per riflettere sul ruolo che essa svolge oggi: cuore pulsante della società in cui ritroviamo l’Accoglienza, Amore e il Perdono. Il logo della giornata della Famiglia è stato realizzato da alcuni bambini della classe V.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 091422006.

