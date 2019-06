Palermo Pride, c'è anche l'Università: "Ateneo è aperto e inclusivo"

“Il nostro Ateneo è da sempre un’Università inclusiva, aperta, accogliente, attenta e sensibile alle questioni relative alle pari opportunità". Lo dice il rettore dell'Università, Fabrizio Micari, annunciando l'adesione dell'ateneo al Palermo Pride in programma domani.

"Oltre a contribuire al dibattito sociale e culturale sui diritti civili – continua Micari– UniPa è attivamente impegnata nel riconoscimento specifico dei diritti delle persone Lgbt con azioni concrete, come ad esempio offrire la possibilità a studenti e studentesse in fase di transizione di genere di avere assegnata un’identità Alias da utilizzare nel proprio percorso universitario. Ritengo che in questo particolare momento storico – conclude– sia ancora più importante che l’Università prenda una posizione pubblica nella lotta ad ogni forma di discriminazione e confermi la sua adesione e la partecipazione, particolarmente significative e sentite, al Palermo Pride”.