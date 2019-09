Zona via Mariano Stabile, nasce la via "Giornale L'Ora"

Si è svolta stamattina la cerimonia di intitolazione di via "Giornale L'Ora", intitolata al quotidiano che lì ebbe la propria redazione per decenni. La cerimonia si è svolta in occasione del decennale della scomparsa di Vittorio Nisticò, storico direttore della testata, anche con l'apposizione di una targa commemorativa che ricorda i tre cronisti de "L'Ora" uccisi dalla mafia, Mauro De Mauro, Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato e l'attentato mafioso che nel 1958 colpì la tipografia. Alla cerimonia erano presenti fra gli altri la vedova di Nisticò e Marcello Sorgi, presidente del "Comitato ex giornalisti de L’Ora”. A portare il nome del giornale è il tratto da via Mariano Stabile a via Pignatelli Aragona.

Per il sindaco Leoluca Orlando, "oggi la città esprime gratitudine e fa memoria per un giornale che per oltre novanta anni ha accompagnato la vita della cittàa. Un giornale espressione di impegno di privati come i Di Rudinì,i Florio ed i Pecoraino e di grandi giornalisti in tempi difficili sino agli ultimi anni del secolo scorso. Oggi la città esprime gratitudine e fa memoria di giornalisti coraggiosi e liberi uccisi dalla mafia in anni terribili nei quali la mafia aveva il volto dello Stato e governava la Città. Questa intitolazione e la commossa partecipazione di tanti - conclude il sindaco - è l'ennesima conferma del cambiamento culturale di una città dove la mafia, pur presente e pericolosa, è sempre più isolata dalla coscienza civile dalla azione amministrativa e dall'impegno delle forze dell'ordine e della magistratura".

Le celebrazioni proseguiranno nella giornata di oggi alle 18,30, al Teatro Santa Cecilia, dove, in collaborazione con il Brass Group e con la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana si svolgerà un reading di brani di editoriali e di testi di Nisticò e le letture di brani di Mauro De Mauro e Salvo Licata, interpretate da Costanza Licata, accompagnata al piano da Ignazio Garsia. Durante la serata sarà proiettato un video di immagini relative a L’Ora, con particolare riferimento alle figure di Vittorio Nisticò, Mauro De Mauro, Salvo Licata e Nino Sofia e saranno anticipate copertina e pagine del libro “L'Ora - Edizione straordinaria”.