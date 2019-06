"Un'area per nudisti a Capo Gallo": ecco una raccolta firme

Sarà Adrien Pelletier, un giovane artista francese, a parlare per la prima volta a Palermo, di nudismo e di stili di vita legati alla nudità del corpo in un contesto mediterraneo. Ad ospitare la mostra, 14 quadri a olio su carta, è lo spazio espositivo Unconventional Art Space di via Giovanni Meli 53 nel centro storico di Palermo, dietro piazza San Domenico.

Appuntamento quindi con l'inaugurazione della mostra, presente l'autore, questo venerdì 14 alle ore 19:00 mentre, prima volta in assoluto, alle 23 del giorno prima si farà una pre-inauguraizone in notturna con brindisi e musica. Pelletier, artista nativo di Hyeres, in Costa Azzurra, presenterà i suoi lavori relativi all' esperienza vissuta a ile du Levant, isola francese del Mediterraneo in cui si vive praticamente nudi ovunque: dalle strade pubbliche, alle spiagge e presso hotel e negozi. Pelletier lo scorso anno ha realizzato molti ritratti di abitanti dell’isola francese e poi li ha esposti in questa comunità unica al mondo in una mostra estiva.

Tante le persone, tra abitanti e turisti dell'isola, ritratti dall’artista sia in momenti di svago, che in spiaggia, che in momenti di lavoro. Ritratti dunque utili a cogliere uno stile di vita abbracciato da molti italiani che però sono costretti a recarsi per le loro vacanze fuori dai confini nazionali per poter godere di sole e mare senza indossare gli abiti! L’esposizione, i cui pezzi saranno in vendita, punta a sensibilizzare comuni cittadini e istituzioni politiche su di un tema di forte attualità che vede il nostro Paese fortemente arretrato rispetto ad altre nazioni europee. La mostra ha come partner l’Unione Naturisti Siciliani che porteranno la propria esperienza di vita sia in Sicilia che all’estero.

Durante la serata, e nelle successive due settimane di esposizione, saranno raccolte le firme per chiedere l’istituzione ufficiale di una zona dedicata al nudismo in una parte della riserva di Capo Gallo, nel Palermitano. La mostra sarà aperta al pubblico con l’inaugurazione di venerdì 14 alle 19:00 mentre, caso unico a Palermo, la stessa sarà preceduta da una pre-inaugurazione nella notte del 13 alle ore 23.