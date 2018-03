In autostrada con 126 chili di hashish sotto ai sedili: arrestato

Nel suo furgoncino aveva nascosto 126 chili di hashish. Con l'accusa di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente la polizia stradale ha arrestato un napoletano di 34 anni, Enrico Mattera. E' successo ieri mattina nei pressi dei caselli autostradali di Buonfornello. Gli agenti - nel corso dei consueti servizi di controllo preventivo in autostrada, con particolare riferimento alla Palermo-Messina - hanno fermato una Fiat Ducato, proveniente dal capoluogo. Alla guida hanno identificato Mattera (con precedenti specifici in materia di stupefacenti) "che durante l’accertamento - spiegano dalla questura - ha mostrato evidenti segni di insofferenza, tanto da non riuscire a nascondere uno stato di tensione e nervosismo".

Sul cruscotto dell’abitacolo gli agenti della polizia stradale (sottosezione autostradale di Buonfornello) hanno notato un biglietto che attestava l’imbarco di Mattera con il furgone dal porto di Napoli la sera di sabato e l’arrivo, al porto di Palermo nella mattinata di domenica. "Insospettiti, hanno così deciso di approfondire il controllo - dicono dalla questura - estendendo la perquisizione anche al mezzo. I poliziotti hanno poi rilevato un forte ed inequivocabile odore di hashish".

Il trentaquattrenne è stato pertanto accompagnato negli uffici di polizia, dove il suo furgone è stato sottoposto ad un accurato controllo. Nel corso della perquisizione, all’interno di un vano appositamente ricavato sotto i sedili passeggeri, alle spalle del posto guida, gli agenti hanno così rinvenuto circa 126 chili di "fumo" suddiviso in numerose confezioni. Alla luce di quanto accertato Mattera è stato tratto in arresto per il reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente e, dopo gli adempimenti di rito, è stato portato in carcere, al Cavallacci di Termini Imerese.

