Incidente sulla Palermo-Mazara, schianto in galleria: ferito automobilista

Schianto in galleria lungo la Palermo-Mazara. Un incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi pomeriggio sull'autostradaA29, nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza di Sferracavallo. Per estrarre l'automobilista dalle lamiere accartocciate della sua Alfa 147 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno poi affidato l'uomo ai sanitari del 118. In pochi minuti si è formata una lunga coda di auto.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, di cui non si conoscono le generalità, avrebbe perso il controllo dell'auto all'interno della galleria finendo contro il muro. Uno schianto violento che, per una frazione di secondo, non ha coinvolto altri mezzi. Ancora da accertare le condizioni dell'automobilista che, secondo alcuni testimoni, aveva una profonda ferita alla testa e una gamba fratturata. Sul posto anche Polstrada e Anas.

