Sorpresa sulla Palermo-Mazara, in autostrada c'è un cavallo: travolto e ucciso

Improvvisamente, mentre stava viaggiando sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, si è trovato un cavallo davanti a sé. Inevitabile l'impatto. L'animale è stato travolto e ucciso. E' successo questa mattina all'alba, intorno alle 5, all'altezza dello svincolo di Balestrate, in direzione Trapani. L'automobilista che era al volante della sua auto non è riuscito a evitare il cavallo che era in mezzo alla strada ed è stato centrato in pieno.

Tanta la paura per l’uomo che comunque non ha riportato ferite. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Ad occuparsi della carcassa del cavallo sono stati gli operai dell’Anas che l’hanno spostata dalla sede stradale e affidata agli organi competenti per il corretto smaltimento.