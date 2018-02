Palermo "accoglie" Malta: a braccetto le due "capitali" del Mediterraneo

Iniziative in comune per due “capitali” del Mediterraneo: il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto a Villa Niscemi in visita ufficiale, una rappresentanza del Governo della Repubblica di Malta, la cui capitale La Valletta è Capitale Europea della Cultura per l'anno 2018. Sono giunti a Palermo, il Ministro per Gozo del Governo di Malta, Justyne Caruana, e il Sottosegretario di Stato, Deo Debattista.

I due rappresentanti del Governo maltese hanno firmato il libro d'onore della Città di Palermo e ricevuto in dono dal sindaco la medaglia ufficiale. Presente all'incontro il consigliere comunale Giulio Cusumano.

“Palermo sta vivendo un momento di grande importanza – ha detto il sindaco – e lo sta vivendo con orgoglio, proiettata com’è verso il futuro. Nell’intero Mediterraneo, è la città che è cambiata maggiormente negli ultimi quarant’anni: da capitale della mafia a capitale dell’accoglienza. E il Mediterraneo, vero continente di acqua, è il luogo in cui ci muoviamo tutti”.