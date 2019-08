A Palermo ecco largo Repubblica di Corea: "Turisti in continuo aumento"

Alla presenza dell'ambasciatore della Repubblica di Corea, Hee-seog Kwon e del Console Onorario Antonio Di Fresco, l'Assessore Giuseppe Mattina ha inaugurato largo "Repubblica di Corea", che si trova alla fine di via Lussemburgo.

“E’ un segno – spiega il console – che l’amministrazione Comunale ha voluto dare alla Repubblica di Corea a seguito dei rapporti sempre crescenti, che vedono flussi turistici in continuo aumento”.

Il sindaco Leoluca Orlando, assente alla cerimonia per motivi personali, ha ringraziato l'ambasciatore per la sua presenza in città ed il Console per il "proficuo lavoro svolto nel rafforzare i rapporti bilaterali, nell'ottica del rafforzamento di relazioni culturali, economiche e di mobilità turistica."