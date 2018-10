A Palermo incontro aperto alla città sul testamento biologico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un incontro aperto alla città per affrontare il delicato tema delle DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), più comunemente noto come testamento biologico, e del lascito solidale. Si terrà il 18 ottobre, alle 16, al Teatro Politeama – Sala degli Specchi – che ospita sino al 29 ottobre la mostra sui testamenti dei grandi Italiani curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato, in collaborazione con il Consiglio Notarile di Palermo e Termini Imerese. L’incontro è promosso dal Consiglio Notarile di Palermo. Insieme al Notaio Valentina Crescimanno saranno presenti i rappresentanti delle associazioni da sempre impegnate in cause umanitarie, di inclusione sociale e tutela dei diritti delle persone con fragilità quali Unicef, Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale), Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale). Un momento di confronto tra cittadini, mondo associativo e notai per sensibilizzare, informare, spiegare e approfondire in modo semplice e chiaro cosa prevede la legge italiana in materia di diritto successorio e lasciti solidali ed affrontare il delicato tema delle DAT.

Ufficio stampa Comitato regionale Notarile della Sicilia