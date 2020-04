Palermo Energia, Tomaselli scrive a Musumeci: "Siano erogate indennità ai tirocinanti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In questo periodo emergenziale che sta mettendo a dura prova il sostentamento e la sopravvivenza di tantissime famiglie a basso reddito e per le quali la Regione, in sinergia con gli enti locali, sta cercando di tamponare attivando diverse tipologie di aiuti alimentari per gli indigenti, mi è sembrato doveroso far presente al governo regionale una problematica che ho riscontrato nell'azienda partecipata Palermo Energia SpA di cui sono amministratore unico e che coinvolge i tirocinanti che da mesi sono stati assegnati e hanno svolto il loro lavoro presso i soggetti ospitanti in tutto il territorio regionale prima dell'attuale sospensione per Covid-19.

Con l'aggravarsi dell'attuale crisi economica, ho ricevuto diverse richieste di aiuto e ascoltato la disperazione di diversi tirocinanti che, non avendo ad oggi ricevuto alcun pagamento dalla Regione, si trovano nell'impossibilità di poter sfamare le proprie famiglie. Per far fronte a tale emergenza ho chiesto al Presidente Musumeci di intervenire personalmente emanando un provvedimento che consenta alle direzioni e/o uffici preposti, di adempiere, in tempi brevissimi, all’erogazione dell’indennità economica pari a 500 euro mensili ai tirocinanti assegnati, rimandando in un secondo momento la risoluzione di eventuali possibili piccoli problemi causati dalla carenza di documentazione integrabile una volta terminato il periodo emergenziale.

Dagli uffici regionali è giunta proprio ieri una risposta al sottoscritto in cui si asserisce di aver iniziato parzialmente ad emanare i decreti di liquidazione, confermando che ci sono parecchie pratiche nella fase di integrazione documentale. A questa problematica si somma la crescente preoccupazione dei tirocinanti della possibilità che i soldi a loro destinati siano stati dirottati per far fronte all'emergenza Covid-19, innescando un inevitabile conflitto di "guerra tra i poveri" assolutamente da disinnescare.

Pertanto, si ribadisce con forza che sbloccare immediatamente questi pagamenti sarebbe un modo per contrastare ulteriormente l'attuale dilagante povertà che sta investendo la nostra Regione in considerazione che tra l'altro la situazione appare più drammatica dato che parliamo di soggetti con un Isee basso o addirittura pari a zero, privi di un qualsiasi strumento di sostegno al reddito.