Al via la Palermo Comic Convention, Caracausi: "Lodevole iniziativa"

"L'edizione 2018 di Palermo Comic Convention, che si chiude oggi alla Fiera del Mediterraneo e che ho avuto l'onore di inaugurare venerdì scorso, dimostra che anche a Palermo si possono organizzare ottime iniziative rivolte ai giovani”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale del Mov139 in quota Idv e presidente della terza commissione di Sala delle Lapidi, commentando il festival dedicato al fumetto, ai games, al cinema e ai new media, giunto alla sua quarta edizione. “Il grande successo di pubblico premia lo sforzo degli organizzatori, a cui va il nostro plauso per l'iniziativa – continua Caracausi - L’anno scorso i visitatori hanno raggiunto quota 30 mila, numeri importanti che siamo sicuri si ripeteranno anche quest’anno grazie alla presenza di numerosi editori italiani e di decine di autori internazionali“. Quest’anno, oltre ai consueti spazi, il Salone ha usufruito anche del nuovo padiglione 16 di oltre 2.500 metri quadri per dar spazio alla rinnovata area games, con la partecipazione delle principali società di giochi.