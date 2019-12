A19, Anas dà le istruzioni ai mezzi pesanti: "Uscire a Tremonzelli e rientrare a Enna"

In merito all’itinerario alternativo previsto per i mezzi pesanti che superano le 3,5 tonnellate in transito sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” in direzione Catania, Anas ha suggerito un ulteriore percorso, che prevede l’uscita allo svincolo di Tremonzelli e, dopo avere percorso le strade statali 120 e 117, il rientro in autostrada allo svincolo di Enna.

"Questo itinerario alternativo consigliato - spiegano dagli uffici Anas - sostituisce quello in vigore negli ultimi sette mesi, con uscita allo svincolo di Resuttano e rientro allo svincolo di Cinque Archi, istituito in accordo con gli enti gestori delle strade interessate, e su cui Anas aveva effettuato interventi di manutenzione localizzati pur se non di propria competenza. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148".