Autostrada Palermo-Catania, lavori a Tremonzelli: scatta chiusura alternata

A partire da mercoledì 6 maggio, avranno avvio gli interventi di pavimentazione di tutte le rampe dello svincolo di Tremonzelli, sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Le lavorazioni, che comporteranno la chiusura alternata delle rampe, saranno eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18. Nel dettaglio, mercoledì 6 maggio sarà chiusa al traffico la rampa di immissione in autostrada in direzione Catania.

Nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio sarà chiusa al traffico la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo. Lunedì 11 maggio sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Catania. Martedì 12 e mercoledì 13 maggio sarà chiusa, infine, la rampa di immissione in autostrada in direzione Palermo. Gli svincoli alternativi saranno quelli di Irosa o Scillato, a seconda delle località di provenienza e destinazione finale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Anas - fanno sapere dall'azienda - ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi. Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148".