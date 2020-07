Palermo allagata, Un'altra Italia: "Non perdiamo tempo, serve agire"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In queste ore, la città di Palermo è stata vittima di un temporale che ha creato non pochi disagi alla mobilità e ai cittadini palermitani. Il Coordinatore provinciale di Un'Altra Italia Palermo Leonardo Cristian Galatolo dichiara: "Per l'ennesima volta,quando si presenta un temporale,Palermo si allaga mettendo in pericolo i cittadini,ciò non dovrebbe accadere". Rilancia il Coordinatore Regionale Aleandro Romeo: " L'allagamento di tante zone della città sono una prova dell'incuria in cui versa Palermo,la cui responsabilità è dell'amministrazione comunale". Conclude il Vice Coordinatore cittadino Alessio Lo Presti: "Palermo,nominata illo tempore Capitale Italiana della Cultura 2018 non merita di vivere queste situazioni. Invitiamo chi di dovere a risolvere al più presto il problema"