Coronavirus, trattamento precoce dei pazienti a domicilio: 800 palermitani firmano l'appello

Siamo un gruppo di cittadini che hanno condiviso il contenuto dell'appello di circa 100.000 medici, di tutte le specialità e di tutti i servizi territoriali e ospedalieri, diffusi in tutta Italia, che si sono coordinati in occasione di questa epidemia. Concordiamo con loro nel chiedere: tamponi e dispositivi di protezione individuale per tutto il personale medico ed il personale sanitario. Chiediamo di rafforzare l'intervento sanitario sul territorio con la costruzione delle unità speciali, previste dal decreto ministeriale del 10 marzo, le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), che già funzionano in altre regioni, da attivare immediatamente, senza eccessiva burocrazia, per trattare precocemente i pazienti, assistiti a domicilio. Il trattamento precoce può fermare il decorso dell'infezione verso la malattia conclamata e quindi arginare, l'epidemia e ridurne la mortalità. Chiediamo che, senza ostacoli burocratici, si autorizzi i medici di base a prescrivere farmaci, tamponi, radiografie e/o Tac, ecografia polmonare anche a domicilio, emogasanalisi, tutte cose che vanno a supportare la clinica, ma che non la sostituiscono. Chiediamo soprattutto perché tutti gli sforzi fatti finora col distanziamento sociale, non vadano perduti, che si attui il più ampio e rapido screening della popolazione, a partire dalle realtà e fasce più a rischio, attraverso una campagna territoriale, utilizzando anche strutture mobili di tamponi ed esami sierologici, per isolare tempestivamente eventuali possibili focolai epidemici. La mappatura dei pazienti, asintomatici o paucisintomatici, e di tutti i familiari dei casi conclamati è oltremodo indispensabile per contenere i pericoli di propagazione.

Appello sotto scritto da 813 persone:

