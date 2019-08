Alla deriva con la sua barca a remi, palermitano salvato in mare

E' vivo per miracolo. E ora può tirare un sospiro di sollievo. Un palermitano alla deriva con la sua barca a remi è stato salvato in mare a Castellammare del Golfo. E' successo ieri mattina. Protagonista un uomo di 70 anni. "Ringraziamo i bagnini che sorvegliano la spiaggia Playa e Guidaloca e la capitaneria di porto per l’attenta vigilanza - dice il sindaco del paese, Nicola Rizzo -. Invitiamo i bagnanti alla prudenza”.

Il palermitano si era messo in mare con una barca a remi ed il vento di scirocco lo aveva fatto allontanare talmente tanto che si era trovato in seria difficoltà. E' stato riportato a terra grazie all’intervento del personale del servizio di salvataggio che lo ha raggiunto con un gommone. L’uomo si trovava a 5 miglia al largo dalla costa in difficoltà poiché a causa del forte vento non solo non riusciva a rientrare, ma veniva spinto sempre più al largo.

La capitaneria di porto di Castellammare ha avvistato la barca a remi in difficoltà al largo della costa e il personale del servizio di salvataggio, precisamente gli operatori Pietro Calandra e Antonino Filippi, utilizzando il gommone in dotazione, hanno raggiunto l’uomo in difficoltà riuscendo a riportarlo a riva.

"Invitiamo tutti i bagnanti a non allontanarsi troppo dalla riva e a prestare la massima attenzione in mare –affermano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore Giuseppe Cruciata -. Il limite delle acque sicure entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto è indicato dai galleggianti ma quando il mare è mosso o c’è forte vento anche i più esperti nuotatori possono incontrare difficoltà, così come chi si allontana a bordo di mezzi. Ringraziamo il personale della Società nazionale di salvamento, sezione di Alcamo e Castellammare, presieduto da Ezio Vesco, che ha già effettuato diversi interventi con professionalità, riuscendo a salvare più persone, e il locale ufficio della Capitaneria di porto che vigila sempre con attenzione e precisione. La spiaggia Playa e la spiaggia di Guidaloca dove i bagnini, in cinque postazioni fisse, vigilano dalle ore 9 del mattino alle 19, sono molto frequentate dai bagnanti e il gommone rappresenta un importante ulteriore presidio a garanzia della sicurezza dei tanti che raggiungono le nostre spiagge. Prudenza ed attenzione per godersi con serenità le nostre acque cristalline".