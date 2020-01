Adesca 9 ragazzine su Facebook e si fa inviare foto erotiche sotto minaccia: arrestato

Un uomo di 40 anni di Palermo è stato arrestato all’alba di oggi dopo una delicata indagine avviata dai carabinieri della tenenza di Copertino, in provincia di Lecce. Il palermitano avrebbe adescato almeno nove ragazzine, di ogni parte d’Italia (fra cui due 12enni, le più piccole) usando come tramite il social network per antonomasia, Facebook.

E’ stata, dunque, una famiglia salentina a far partire l’inchiesta, presentando una denuncia presso la caserma del paese leccese. E da lì, navigando sulla rete, si è scoperta la trappola tesa dall’uomo che, stando a quanto accertato, tra marzo del 2018 e aprile dello scorso anno, avrebbe obbligato le vittime a mostrare organi sessuali e a ritrarsi in pose erotiche, facendosi inviare il materiale pedopornografico e riducendole al silenzio con la minaccia di riferire ai genitori di contatti con uno sconosciuto.

La tecnica adottata, quella consueta: creava profili falsi, fingendosi a sua volta un ragazzino e usando immagini di giovani avvenenti. Dietro ai quali, dunque, si celava una sorta di mostro. L’indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore presso la Procura di Lecce, Luigi Mastroniani.

Tre sono state le perquisizioni domiciliari a Palermo, realizzate dai carabinieri della stazione San Filippo Neri, con il sequestro di consistente materiale informatico. I carabinieri hanno trovato un numero cospicuo di file di carattere perdopornografico. La Procura, vista la gravità del quadro, ha così disposto un fermo d’indiziato di delitto. L’uomo si trova ora recluso al Pagliarelli. Dovrà rispondere di pornografia minorile ed estorsione.

Fonte: LeccePrima