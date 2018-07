Il Papa affida la comunicazione a un palermitano: incarico a Paolo Ruffini

Un palermitano in Vaticano. Papa Francesco ha nominato prefetto del dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini, finora direttore della rete televisiva della Conferenza Episcopale Italiana (Tv2000). E' la prima volta che un laico diventa capo dicastero in Vaticano.

Ruffini, nato a Palerno il 4 ottobre 1956, prende il posto che fu di monsignor Dario Viganò, che lo scorso 21 marzo si è dimesso in seguito al pasticcio sulla pubblicazione della lettera "personale e riservata" che Benedetto XVI gli aveva inviato e che era stata letta solo parzialmente.

Laureato in Giurisprudenza, Ruffini ha alle spalle una lunga carriera giornalistica: ha lavorato al Mattino di Napoli (1979-1986); al Messaggero (1986-1996); Giornale Radio Rai (1996-2002); Canale Gr Parlamento (1998-2002); Radio 1 (1999-2002); Inblu Radio (2014-2018); Rai3 (2002-2011); La 7 (2011-2014). L'ultima esperienza alla guida di Tv2000 (2014-2018). "Ruffini - ricorda la sala stampa Vaticana - ha ricevuto diversi premi di giornalismo e ha preso parte a numerosi convegni di studio sul ruolo dei cristiani nell'informazione, l'etica della comunicazione e i nuovi media".