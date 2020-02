Orologio pagato 600 euro e mai arrivato: palermitano fa arrestare truffatore seriale

Aveva versato 600 euro per un orologio di marca che in realtà non è mai arrivato. Così, temendo di essere stato truffato, aveva deciso di sporgere denuncia. Ed è stato proprio grazie alla segnalazione di un professonista palermitano raggirato che è stato arrestato Gabriele Carrozzo, 45 anni, un truffatore seriale residente a Trieste. L'uomo sui vari siti internet vendeva di tutto: cellulari di ultima generazione, scooter, televisori, orologi, amplificatori musicali, perfino droni. Tutta merce offerta a prezzi competitivi, comprata ma mai consegnata.

Al 45enne - che aveva architettato raggiri in tutta Italia con offerte assolutamente “imperdibili” - è stata fatale proprio l'ultima truffa, quella al professionista palermitano. Tra le vittime c'erano anche “clienti” di Trieste, Cecina (Livorno), Venezia, Bressanone (Bolzano) e delle province di Udine, Novara, Belluno, Brescia, Brindisi. Tutti hanno raccontato la stessa storia. E cioè di aver fatto un'offerta, poi il pagamento. E quindi di aver aspettato invano la consegna che con c'è mai stata. Adesso si andrà a processo.