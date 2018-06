"Ho l'acido in macchina": minaccia di sfigurare l'ex moglie, arrestato

Minaccia la ex moglie davanti alla Questura di Modena e le sottrae la bambina. Un palermitano di 58 anni (D.F. le iniziali) è stato arrestato dalla polizia (aveva appena caricato una bambina piccola a bordo della sua auto). Un episodio che sarebbe solo la conclusione di quattro anni di inferno per l'ex moglie che sarebbe stata minacciata e maltrattata più volte. Questo è quanto stato scoperto dalla polizia a seguito dell'arresto: il palermitano è stato fermato per maltrattamenti in famiglia, minaccia grave e lesioni personali. Un poliziotto ha bloccato l'uomo, ammanettandolo mentre si trovava seduto al posto di guida e poi accompagnandolo negli uffici di polizia.

L'ex moglie - 30enne di nazionalità marocchina - era in contesa con il palermitano a causa dell'affidamento della bambina. L'ex coniuge chiedeva infatti di passare più tempo con la figlia di 3 anni. Si tratta di un caso di liti familiari aperto già nel 2014 dal questore di Palermo per violenza domestica.

Una volta trasferiti qui i due coniugi, le forze dell'ordine erano intervenute più volte per distendere i litigi scaturiti presso la loro abitazione, in quanto i due partner sono separati in casa, con un ultimo intervento negli scorsi giorni, quando la donna è stata sottoposta a prognosi di 10 giorni. Fino all'episodio avvenuto nel parcheggio della Questura, con l'uomo che minacciava la donna urlando: "Guarda che ho l'acido e l'attrezzatura in macchina". La donna dovrà passare 5 giorni di prognosi per lo schiaffo e la caduta dovuta allo spintone, mentre lui è stato arrestato.